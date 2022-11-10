Жена Арестовича принципиально отказалась от украинского языка

Фото, видео: Facebook* / alexey.arestovich

Супруга советника президента Украины Владимира Зеленского считает, что изъясняться в любой ситуации лучше на русском. Это — роднее.

Жена Алексея Арестовича — советника президента Владимира Зеленского — отказалась говорить на украинском языке. Интервью, которое дала Анастасия Арестович, вызвало неоднозначную реакцию на Украине.

«Мне комфортнее говорить на русском языке. Не планирую переходить на украинский язык», — заметила женщина.

Удивила леди и другими откровениями. Так, например, она заявила, что ее муж в разгар рабочего дня может просто лежать на диване и читать… При этом она подтвердила, что у Алексея Арестовича есть серьезные президентские амбиции. По словам супруги советника Зеленского, он будет хорошим главой государства, который не допустит повторения конфликта…

В комментариях пишут, что женщина явно примеряет на себя образ первой леди. Но многих возмутило это гламурное интервью в сложное для Украины время.

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