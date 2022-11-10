Спасенный из канализации Пулково голый мужчина пожаловался на потерю памяти

Застрявший в канализации аэропорта Пулково голый мужчина не помнит, как забрался в трубу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Юноша не помнит, как оказался в трубе, из которой сам ни за что бы не выбрался.

Голый мужчина застрял в канализационной трубе на парковке аэропорта Пулково. После вызволения из коллектора 21-летний парень был доставлен в больницу. Как стало известно 5-tv.ru, спасенный пожаловался на потерю памяти.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео, на котором «узник» трубы в петербургском аэропорту рассказал о цели своего визита город. По его словам, он приезжал к товарищу, но не предупредил о своем визите чтобы сделать сюрприз. Узнав, что друг не находится в Санкт-Петербурге, мужчина решил устроить себе экскурсию по канализационной системе города.

«Это первый раз так вышло. Единственное, что я помню, это я в аэропорту… Очнулся я здесь. Я не понимаю, почему показывает (наличие алкоголя). Алкоголь знаете сколько я уже не выпиваю? Месяца полтора уже», — объяснил молодой человек.

Спасателям пришлось организовать целую операцию, чтобы вызволить путешественника. МЧС установило примерное местонахождение, подобралось к трубе с помощью экскаватора, а затем распило ее. Спасательная операция длилась около трех часов. Мужчина прополз 12 метров по трубе, диаметр которой составляет всего 30 сантиметров, и чудом не задохнулся.

Пострадавший находился в розыске. О пропаже сообщили родные 21-летнего парня. По их сообщению, мужчина подозрительно себя вел накануне, отправлял сообщения сам себе, а после сел за руль своей машины и отправился на вокзал.

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