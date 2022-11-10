Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Актриса и радиоведущая рискует не узнать себя в зеркале. Отражение может шокировать.

Частые пластические операции на лице могут закончиться плохо для пациента — чудесное преображение получится, но вряд ли оно его обрадует. Один из побочных эффектов манипуляции — деформация лица, и радиоведущая Алла Довлатова от этого не застрахована. Почему — в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал пластический хирург Николай Константинов.

Эксперт отметил, что операция должна проводиться только при наличии показаний. Прихоти пациента недостаточно, чтобы опытный доктор взял в руки нож. Если проблемы надуманные, профессионал отправит его домой.

«Бывают пациенты на самом деле, которые приходят за второй, за третьей, за четвертой операцией — я не противник таких пациентов, я только за, если есть для этого действительно эстетические показания. То есть, когда есть избыток кожи на веках, кривой нос, большой нос, деформированный нос. Или — совсем небольшая грудь или опущенная, или очень большая. И каждый раз должны быть показания», — подчеркнул врач.

Но вот когда оперировать по факту нечего, но пациент настаивает и врач соглашается, картина получится грустной. Будьте готовы сравнить себя, например, с Гуинпленом.

«Если пациент попадет к хирургу, который возьмется за это, наверное, будет нанесен вред. Как раз при хорошем виде сделать очень хорошо сложнее. И уже появляется вид оперированного лица к примеру. Или — грубые рубцы, натяжение тканей», — отмечает он.

Еще одно очень важное противопоказание для манипуляций — время. По словам хирурга, делать операции с короткими интервалами категорически нельзя. Во-первых, шутки плохи с анестезий, во-вторых, лицо может деформироваться.

«Есть определенные ограничения и по общей анестезии, когда перерыв должен быть как минимум три месяца, а максимум — шесть. И по локальным вмешательствам есть ограничения, ведь ткани не успели созреть, еще рубцы не отпустили, а пациенту хирург делает очередную операцию в этой же зоне. И заживление еще хуже происходит. Деформация может появиться на фоне таких повторных и постоянных операций», — предупредил Константинов.

Таким образом, подытоживает эксперт, успех пластической операции во многом зависит от здравого смысла пациента и адекватности пластического хирурга.

«Когда эти составляющие совпадают, тогда результат будет очень хорошим: будет удовлетворен и пациент, и хирург останется за него очень рад», — заверил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие хирургические манипуляции с лицом не готова радиоведущая Алла Довлатова.