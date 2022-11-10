Раз, два, три, четыре, пять: сколько раз можно делать кесарево сечение

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Очередную беременность можно планировать только в том случае, если состояние шва после операции удовлетворительное.

В России нельзя делать кесарево сечение по желанию беременной. К такой операции обязательно должны быть медицинские показания. Однако если женщина родила таким способом, ее может волновать вопрос: можно ли будет родить еще?

Акушер-гинеколог Анастасия Соколовская рассказала про суть операции. Во время кесарева сечения делается разрез на матке, извлекается плацента, после чего врач восстанавливает целостность стенки. Операцию делают только в том случае, если естественные роды представляют угрозу для жизни и здоровья женщины и плода. Об этом пишет 7Дней.ru.

Показаниями к такому родоразрешению являются узкий таз женщины, сильная близорукость, предлежание плаценты и поперечное положение будущего ребенка в матке. Однако в некоторых случаях требуется экстренное кесарево сечение. Например, при кислородном голодании плода или гестоза у матери.

Противопоказания к беременности после кесарева

По словам специалиста, при планировании следующей беременности необходимо оценить состояние шва после первых родов. Для этого врач направляет на УЗИ органов малого таза с измерением стенки матки возле рубца. Также возможно более детальное исследование с помощью МРТ.

Наиболее распространенное осложнение после кесарева сечения — несостоятельный рубец на матке. Вместо эластичной ткани на поврежденном участке формируется соединительная, которая не способна значительно растягиваться.

Кроме того, у женщины может быть углубление в передней стенке матки с жидкостью, а толщина мышечного слоя колебаться от полутора до двух с половиной миллиметров. Кроме того, противопоказанием является эндометриодный инфильтрат — признак эндометриоза.

«Такие данные при обследовании являются противопоказанием к следующей беременности», — рассказала акушер-гинеколог.

Пациенте могут предложить хирургического лечение по пластике рубца на матке, после которого может быть разрешена очередная беременность.

Сколько раз можно делать кесарево сечение

Если раньше делали максимум три кесарева сечения, то современные врачи нередко проводят даже пятое. По словам Соколовской, если после двух и более оперативных родоразрешений женщина не может родить сама, то проводится плановое кесарево на 37-38 неделе. Точную дату определяют индивидуально.

Врач подчеркнула, что каждая операция ослабляет и истончает стенку матки. После нее развиваются множественные спаечные процессы.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач назвал главную опасность кесарева сечения для будущих поколений.