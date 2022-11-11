Логопед Прожега: чтобы у ребенка не было заикания, постарайтесь не допускать стресса у ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert

Как сделать так, чтобы у ребенка не было такого недуга?

Заиканием страдают более одного процента всего населения в мире. И среди них есть дети. Их количество составляет до 5%. При этом у мальчиков эта проблема встречается в четыре раза чаще, чем у девочек.

По словам логопеда Марины Прожеги, заикание — это сложное психофизического расстройство. Причины его возникновения можно разделить на две категории: предрасполагающие и вызывающие. Первые ослабляют нервную систему и создают неблагоприятные условия, которые могут привести к сбоям в ее работе. К ним относятся:

поражения мозга;

внутриутробные и родовые травмы;

инфекционные, травматические и другие нарушения при детских заболеваниях;

наследственность.

Этому зачастую подвержены дети от двух до четырех лет. Также эти факторы могут стать причиной срыва нормальной работы нервной системы и фактором возникновения проблемы. Об этом пишет 7Дней.ru.

Ко второму типу относятся психологические травмы. Дети на происходящие события реагируют более эмоционально, чем взрослые. поэтому причиной недуга может стать сильный испуг.

Как понять, что ребенок начал заикаться

Нужно обратиться к специалисту как можно скорее, если вы заметили симптомы заикания. Ребенок может произносить добавочные звуки, а в начале предложения повторяет первые слоги или слова полностью. Кроме того, ему трудно начать говорить фразы, он делает паузы в середине слова, а интонации в голосе меняются во время речи. Также тревожным звоночком может быть то, что ребенок отказывается говорить без видимой причины.

Как лечить заикание

После появления проблемы нужно сразу же обратиться к педиатру. В свою очередь, он дает направление к более узкому специалисту: неврологу или психотерапевту.

Этот недуг должен лечиться комплексно, вместе с разными врачами. Они устранят судороги и расстройства голоса, дыхания и моторики, помогут укрепить нервную систему, а также избавят от заикания и комплексов.

Профилактика заикания

Что же можно сделать, чтобы у ребенка не было заикания? Приведем основные рекомендации.

В первую очередь, постарайтесь не допускать ускоренного развития речи ребенка. Это может привести к проявлению нарушения. Во-вторых, исключите любые стрессы и сильные эмоциональные проявления. Также не стоит ругаться при ребенке и строго наказывать его. В общем, не стоит перегружать ребенка в эмоциональном плане.

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