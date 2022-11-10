Срывы и агрессия: Беркова назвала возможную причину смерти Стоянова

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Андрей Стоянов скончался в возрасте 48 лет при странных обстоятельствах.

У покойного актера Андрея Стоянова постоянно были необъяснимые нервные срывы и приступы агрессии. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала его бывшая жена, певица и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова.

По словам звезды, она не знала о каких-либо пагубных зависимостях мужа, но даже через пять лет после развода она регулярно получала сообщения. И знакомые, и просто пользователи сети «докладывали» Берковой, что видели Стоянова в неадекватном виде. Но после расставания певица прервала все контакты с бывшим мужем и не отвечала на его сообщения.

«После расставания я контакт не поддерживала, хотя он пытался выйти на связь. Какие-то люди мне регулярно писали в социальных сетях, что видели его в непотребном состоянии, но я на это не реагировала. Возможно, он не справился с расставанием», — поделилась откровением Елена Беркова.

Она объяснила, что у Андрея Стоянова были постоянные приступы агрессии. Они не были вызваны каким-то проступком жены — просто случались, но по своему накалу были сильны.

«Срывы они ни с чем не связаны. Это не причину какую-то имело — это было связано с его внутренним состоянием. Это эмоциональный накал и агрессивное поведение, которые не связаны ни с какими причинами», — сказала актриса.

Бывший муж певицы Елены Берковой, актер Андрей Стоянов скончался в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую помощь. Приехавшие на место медики пытались реанимировать Стоянова, но безуспешно — актер скончался. Андрею Стоянову было 48 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала передозировка запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Елена Беркова вспомнила последнюю встречу с Андреем Стояновым.