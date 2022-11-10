Моменты радости в тюрьме: Настасья Самбурская рассказала о тяжелом детстве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитая актриса считает, что отец виновен в ее неудачах в личной жизни.

Настасья Самбурская рассказала, что самые счастливые моменты ее детства проходили в тюрьме. Когда актриса была маленькой, его отец Алексей Терехов попал за решетку, и семья могла воссоединяться с ним лишь раз в полгода. Об этом пишет издание Газета.ру.

«Это глупо конечно, но я помню моменты радости, когда мать брала меня с братом с собой на свидание к отцу… в тюрьму. И вот ты стоишь перед этой дверью, потом она открывается, и вот мы заходим к нему: „Ай-ай-ай, папа“», — поделилась воспоминаниями актриса.

В интервью звезда «Универа» рассказала, что ее отец вернулся домой, когда ей уже исполнилось 11 лет. Самбурская не отрицает, что он бил ее и унижал. По мнению артистки, в частости, ее детские травмы, являются причиной неудач в личной жизни. Актриса рассказала, что она часто оказывается в позиции жертвы, но старается разрывать отношения, если мужчина повторяет поведение ее отца.

Настасья Самбурская добавила, что у нее не сложилось теплых отношений с родителями, потому что она не получала от семьи любви и тепла. Однако дом отцу и матери актриса купила, потому что «так надо».

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Виктор Дробыш потратит отсуженные у Самбурской миллионы на благотворительность.