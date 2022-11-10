«Кости мне моют»: жена Соколова плетет интриги за спиной певца с его бывшей

Фото: Instagram* / pavelsokolov.official

Младшая дочь знаменитого артиста находится в теплых отношениях с его первой женой. В чем же «корень зла»?

Певец Павел Соколов рассказал всю правду о своих женах и детях. Солист «На-На» редко делится подробностями отношений, но корреспонденту dni.ru удалось задать певцу несколько вопросов о его насыщенной личной жизни.

Артист был в браке три раза. Первой избранницей «нанайца» стала танцовщица Наталья Белей, у них есть общий ребенок — дочь Алина. Второй раз певец женился на юристе Ларисе. В третьем браке с Викторией у Соколова появилась дочь София.

Певец рассказал, как складываются его взаимоотношения с бывшими возлюбленными сейчас. По словам Соколова, со второй женой он расстался без скандала, но общается крайне редко.

«А вот первая и нынешняя супруги ладят отлично — дружат, общаются. Они говорят на одном языке — хореографическом. Познакомил я их, когда мне это было нужно по работе — каждая была не против. А теперь они, может, и кости мне моют, и интриги плетут», — признался певец.

Павел Соколов также добавил, что его дочери от разных жен тоже подружились. По словам артиста, младшая всегда скучает по старшей и называет ее «сестренкой». К первой жене София обращается — «Тата».

«Старшая — ей 21 год — преподает хореографию, учится на журналиста. А младшая — ей 6 лет — ходит везде, где можно — и в музыкальную школу, и в студию танца „Тодес“», — рассказал про увлечения дочерей их отец.

Ранее 5-tv.ru писал, что между Бари Алибасовым и Владимиром Левкиным разгорелся скандал из-за права на использование названия группы «На-На».

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