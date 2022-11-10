Инженер в США получил 19 лет тюрьмы за передачу ядерных секретов в бутерброде

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Злоумышленников подозревали в сотрудничестве с Россией и Китаем.

Военного инженера в США Джонатана Тоббе и его супругу Диану осудили за попытку передачи секретных данных. В частности, речь идет об устройстве ядерных реакторов на подлодках. Мужчина получил 19 лет лишения свободы, а женщина — 21 год, сообщило The Daily Mail.

По данным обозревателей, пара признала свою вину еще зимой. Злоумышленники рассказали, что не собирались передавать сведения России или Китаю, поскольку считали это неправильным «с моральной точки зрения».

В результате, по информации издания The New York Times, они выбрали Бразилию. Туда было отправлено соответствующее письмо. Вместо представителя бразильской стороны, на связь с ныне осужденными вышел агент Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием. Он убедил инженера передать информацию через тайник, а не через облачное хранилище.

Жена Тоббе передавала секреты дважды. После этого мужчина получил 100 тысяч долларов в криптовалюте, а затем граждан задержали. Позднее выяснилось, специалист хранил носители с секретными данными в сандвиче с арахисовым маслом, обертках от жвачки и в пластыре.

Ранее 5-tv.ru писал о секретном контакте США и РФ.