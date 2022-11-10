Ураган «Николь» может оставить дочь Трампа без шикарной свадьбы

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Тиффани не представляет, как спасти положение. Мероприятие запланировано уже на ближайшие выходные.

На Багамские острова обрушился тропический шторм «Николь». Бурные потоки воды снесли десятки машин, деревья на побережье вырваны с корнем. Туристов и жителей просят держаться подальше от берега. Сейчас ураган крушит восточное побережье Флориды. Пострадали десятки домов, затоплены автомобили. Многие районы обесточены. В учебных заведениях отменены занятия, началась частичная эвакуация.

Под угрозой оказалась даже свадьба дочери экс-президента США Дональда Трампа. Тиффани планировала провести мероприятие в поместье отца в Мар-а-Лаго уже в ближайшие выходные. Метеорологи не дают никаких утешительных прогнозов. Так что девушка не представляет, как разрешать ситуацию.