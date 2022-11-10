Столтенберг о потенциалах НАТО: «Нам не стоит недооценивать Россию»

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«Коллективный Запад» признал ошибки в ведении агрессивной антироссийской политики. Теперь мечтает «откатиться назад».

У НАТО нет единства в вопросе поддержки Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Тем не менее, по его словам, подавляющее большинство стран, по-прежнему, намерено оказывать помощь киевскому режиму. Игнорировать мощный военный потенциал России нельзя, подчеркнул Столтенберг.

«Нам не стоит недооценивать Россию. Она по-прежнему обладает возможностями и силами для того, чтобы атаковать и наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. Это показывает, что Россия все еще может причинить много урона», заметил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО заявил, что победа России на Украине станет поражением для Альянса, тем самым признав военно-политический блок стороной конфликта.