Перегруппировка армии России: самое главное

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Приказ о передислокации военных отдал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Россия приступила к перегруппировке войск в районе Херсона — теперь, наши подразделения размесятся на левом берегу Днепра.

Как подчеркнули в Минобороны, это непростое решение принято, в первую очередь, чтобы сохранить жизни военнослужащих и избежать жертв среди мирного населения. Как отмечают эксперты, это — полная противоположность методам Киева. Корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий расскажет все подробнее.

Доклад командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина касался ситуации на всей линии фронта. Успешная оборона на купянском и краснолиманском направлениях, разгром противника у Артемовска, наступление в районе Марьинки. Но главным вопросом стала ситуация вокруг Херсона. Армия одну за одной отбивала волны наступлений. ВСУ потеряли почти 10 тысяч убитыми и ранеными, но главной угрозой для Херсона оставались постоянные обстрелы — удары наносились по зданиям администрации, больницам, школам и жилым кварталам.

«Порядка 80–90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО. В то же время, до 20% из них все же достигают своих целей. В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности», — сообщил Суровикин.

С правобережной части Днепра уже вывезли более 115 тысяч человек. Еще одна серьезная угроза, по словам генерала Суровикина, это постоянные обстрелы ВСУ Каховской ГЭС.

«Товарищ Министр обороны, всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», — доложил Суровикин.

«Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск», — приказал Шойгу.

Эти приказы — прямая противоположность тому, что делали вооруженные силы Украины и нацисты «Азова»*. Мирным жителям не просто запрещали уезжать — колонны с беженцами расстреливали, а в жилых домах оборудовали огневые позиции.

«И Мариуполь показал, и Волноваха, и Северодонецк, и другие города, что они прикрывались мирным населением, не давали эвакуироваться», — замети капитан запаса первого ранга, замглавного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

А Херсону в Киеве точно готовили кровавую участь — об этом, например, прямо говорил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. А в случае разрушения Каховской ГЭС и затопления района, российские подразделения на правом берегу оказались бы в ловушке и полной изоляции.

Каховская ГЭС — последняя ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположена в 50 км от Херсона. Высота плотины — 16,5 метро, длина — 3850 метров. Если ее удастся разрушить, могут быть затоплены десятки населенных пунктов, разрушительная волна дойдет до самого Херсона.

«Затопит близлежащие населенные пункты, в том числе первую линию обороны нашу. Также будут смыты понтонные мосты, которые там были наведены для снабжения наших войск, и таким образом, фактически группировка могла быть отрезана, окружена и потом уничтожена», — объяснил Юрий Кнутов, директор музея войск ПВО.

Теперь наши войска оборудуют укрепления на левом, более высоком, чем правый, берегу Днепра. А между ними и украинскими вооруженными формированиями Киева стоит водная преграда. Хотя эксперты подчеркивают, что Россия противостоит не Украине, а коллективному Западу.

«То есть мы реально воюем с государствами, входящими в Североатлантический блок НАТО. Так что на сегодняшний день украинцы реально умирают, а НАТО воюет до последнего украинца на территории Украины, используя ее как полигон», — заметил Андрей Кошкин, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

Военный маневр, о котором докладывал командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Суровикин, будет осуществлен в ближайшее время. После вывода с правого берега Днепра, российские подразделения займут подготовленные оборонительные рубежи и позиции.

* — Запрещенная в РФ террористическая организация.