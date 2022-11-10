Воин света: SHAMAN оставил знаменитые белые дреды ради борьбы со злом

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; YouTube / SHAMAN

Философскую притчу о воине света популярный российский певец и композитор рассказал своим поклонникам в новом клипе «Вороны мои».

Воин света с мечом, облаченный в кольчугу и богатырский шлем ведет бой за душу, которую постоянно одолевают силы тьмы. Такой лейтмотив нового клипа популярного российского исполнителя SHAMAN'а на рок-балладу «Вороны мои».

«Родные, я верю, что в душе любого человека есть Воин света, которого постоянно одолевают силы тьмы — зловещие черные вороны наших грехов, разочарований и обид. Борьба добра и зла внутри нас продолжается всю жизнь и каждый наш поступок, каждая мысль может решить исход этой вечной битвы», — обратился к поклонникам певец.

Он особо подчеркнул, что добро всегда побеждает, несмотря на казалось бы всепоглощающее зло вокруг нас. И вот таким воином становится сам SHAMAN. Неожиданно избавившись от легендарных белых дредов, он облачился в новый образ — русского богатыря. Брутального, лысого и с бородой, но с тем же нежным и заботливым взглядом.

Буквально за первые два часа премьеры клип, который скорее можно назвать короткометражным фильмом, собрал почти сто тысяч просмотров и тысячи комментариев. Поклонники наперебой спорят о важности спасения души и России. Многим из них происходящее на экране напомнило историю Руси и Куликовскую битву, которая положила начало освобождению русского народа от золотоордынского ига, что еще подтвердило в сердцах многих параллели с современными событиями.

«Актуально, кто понял, тот понял. Война земная, война духовная. Образ очень притягательный, не отказалась бы от просмотра короткометражки или полноценного фильма на эту тему»;

«В клипе вся история России. Хорошо, что есть кому поднять меч».

«Человек взял меч погибшего и ставшего ангелом воина и получил его силу. Вывод: воины не гибнут зря, будут жить вечно — в нас. И давать нам силу бороться».

Отмечают поклонники и актерский талант, а также многогранность SHAMAN'а, которая не дает ему попасть в стереотипы, а продолжать удивлять новыми решениями в музыке.

«…ошибаются те, которые говорят о быстром выгорании, у него столько впереди невысказанного, злободневного и нет. И есть что передать ученикам, если будет заниматься педагогикой. Его песни не рождаются в нем, они вне его, и это восхищает, зовет и манит за ним, к нему», — написала одна из поклонниц.

К слову, клип «Вороны мои» без прекрас можно назвать короткометражным фильмом, сценаристом и идеологом которого выступил сам SHAMAN. А над созданием трудилась команда из более 50 человек. Режиссером, как и в предыдущих клипах, выступила Алина Верипя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о признании певицы Ирины Ортман в том, что она верит SHAMAN'у и категорически не согласна с тем, что он хайпует на патриотической тематике.