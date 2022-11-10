Убийственный зной: ученые предсказали гибель людей от аномальной жары

ЕАОС: к 2100 году в Европе от жары будут гибнуть до 90 тысяч человек в год

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Вместе с повышением температуры воздуха человечество накроет волна смертельных инфекционных болезней.

Терпение планеты иссякает. Человечество перешло все экологические границы и продолжает разрушать природный ресурс. Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) проанализировало сложившуюся ситуацию и сделало неутешительный вывод, сообщает Газета.ру.

К 2100 году планету будут накрывать волны аномальной жары. В одной только Европе может погибнуть до 90 тысяч человек.

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Отмечается, что это возможные ежегодные потери. Ученые рассчитали, что климатический апокалипсис неизбежен, если в рамках глобального потепления температура повысится на три градуса. Спасти ситуацию можно общими усилиями всех государств.

«Мы сможем избежать почти все смерти, вызванные жарой, но это требует реализации широкого спектра решений, включая озеленение городов, корректировку рабочего времени и условий труда, снижение углеродных выбросов и другие направленные на борьбу с изменениями климата меры», — уверены специалисты европейского ведомства.

Эксперты также обратили внимание, что вместе с убийственным зноем мир захлестнут опасные инфекционные болезни. В их числе холера, малярия и лихорадке Денге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Всемирная метеорологическая организация ООН прогнозирует климатическую катастрофу.