Восемь жилых домов пострадали после обстрелов ВСУ в Донецке

Фото, видео: Пресс-служба УНМ ДНР

Кроме того, многие жители города остались без электричества.

Восемь жилых домов охвачены огнем в результате артобстрелов ВСУ в Донецке, об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что пожар произошел в частном секторе Петровскогого района города.

«По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района произошло возгорание восьми домов частного сектора», — написал чиновник.

В свою очередь, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ДНР уточнили, что боевики выпустили по жилым объектам четыре снаряда калибром 152 миллиметра, это произошло в 11:40 по московскому времени. Информации о погибших и раненых не сообщается.

Кроме частной собственности, из-за боевых действий пострадала энергетическая инфраструктура — по данным главы города, обесточена 21 трансформаторная подстанция. Без электричества сейчас 100 абонентов Петровского района и две тысячи — поселка городского типа Александровка.

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