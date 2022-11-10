Названа причина внезапной смерти актера Андрея Стоянова

Фото: Instagram* / andreystoyanow

Бывший муж Елены Берковой скончался в возрасте 48 лет.

Звезда сериалов про полицию Андрей Стоянов скончался от передозировки запрещенных веществ.

По информации 5-tv.ru, актер находился в своей квартире в Москве. Он потерял сознание. На место происшествия вызвали скорую помощь.

Прибывшие медики обнаружили Стоянова в состоянии, вызванном передозировкой неизвестного вещества. Они попытались реанимировать актера, но безуспешно — он скончался в возрасте 48 лет.

За десять лет актерской карьеры Андрей Стоянов сыграл более 90 ролей. Он известен российскому зрителю по таким проектам, как: «Час Волкова», «Кодекс чести», «Криминальная полиция», «Запретная любовь» и многим другим.

Андрей Стоянов был женат на экс-участнице «Дома-2» и актрисе фильмов для взрослых Елене Берковой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тело бывшего хоккеиста нашли в луже крови в собственном доме.