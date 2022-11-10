Российские ученые нашли способ быстро распознать рак на ранней стадии

Екатерина Иванова 195

Бактерии кишечной микробиоты могут указать на риск развития колоректального рака

Российские ученые нашли способ быстро распознать рак на ранней стадии

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

Результаты исследований станут основой для разработки нового неинвазивного способа диагностики заболевания.

Ученые из НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина и компании Knomx Contract Research выяснили, что на повышенный риск рака толстого кишечника указывают бактерии кишечной микробиоты. Результаты работы специалистов были опубликованы в научном журнале MDPI.

Специалисты провели исследование, для того чтобы оценить состав микробиома у пациентов с предраковыми образованиями: полипами и зубчатыми аденомами. Они выяснили, что микробы показывают опасность полипа и вероятность его перерождения в опухоль. Для этого проводится парный анализ стула и биопсия полипов пациентов, у которых не было симптомов развития онкологического заболевания.

«Статистический анализ состава микробиома показал, что основной фактор, определяющий риск озлокачествления предраковых поражений, — количество поражений — был положительно связан с обилием сульфатредуцирующих бактерий», — говорится в публикации.

Результаты работы станут основой для разработки нового неинвазивного способа диагностики колоректального рака на ранних стадиях.

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