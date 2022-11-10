Стали известны подробности смерти актера Андрея Стоянова

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По предварительной версии, 48-летний актер скончался от передозировки запрещенных веществ.

Известны обстоятельства смерти 48-летнего актера Андрея Стоянова. По информации 5-tv.ru, Стоянов находился в своей квартире в Москве и потерял сознание. Ему вызвали скорую помощь.

Когда медики прибыли на место происшествия, то обнаружили его в состоянии передозировки неизвестных веществ.

Врачи попытались реанимировать мужчину, но безрезультатно — он скончался, не приходя в сознание.

Предварительная версия смерти — передозировка запрещенных веществ.

Андрей Стоянов в прошлом был женат на певице и звезде фильмов для взрослых Елене Берковой. Он известен российскому зрителю по проектам «Час Волкова», «Кодекс чести» и многим другим.

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