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Симптомы могут обостряться как на улице, так и дома.

Именно осенью зачастую обостряются аллергии. Это связано с тем, что сырость способствует активному размножению и распространению грибков плесени. Они скрываются в опавших листьях, гниющих овощах и фруктах, а также в сырой древесине. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач-аллерголог Мария Бородина.

По ее словам, человек с аллергией плохо себя чувствует в лесу, деревенских домах, сараях и влажных закрытых помещениях. Симптомы могут проявляться в любое время года. Кроме того, может развиваться бронхиальная астма, которая не поддается лечению. Именно поэтому необходимо вовремя выявить заболевание.

Как пишет «Российская газета», осенью цветут сорные травы, такие как полынь, лебеда, амрозия и марь. У «аллергика» может появиться чихание, слезотечение, заложенность носа, покраснение и зуд глаз, отечность лица, одышка, удушье и кашель. Зачастую они усиливаются именно на улице.

А вот если симптомы обостряются дома, то это может быть реакция на клещей домашней пыли. От этих паразитов невозможно полностью избавиться. В этом случае у человека может быть заложен нос и появиться астма. На улице этих симптомов нет.

Аллергию могут вызвать и домашние животные. Такая реакция возникает не только из-за их шерсти, но и слюны, пота, мочи и выделений.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач назвал людей, которым опасно закаляться.