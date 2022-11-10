Умер известный актер Андрей Стоянов
Анна Гончаренко 18 626
Трагедия случилась совсем недавно. Медики пытались спасти жизнь шоумену, но все оказалось безуспешно.
Бывший муж певицы Елены Берковой, актер Андрей Стоянов скончался несколько часов назад.
Как стало известно 5-tv.ru, мужчина потерял сознание, ему вызвали скорую помощь. Приехавшие на место медики пытались реанимировать Стоянова, но безуспешно — актер скончался.
Андрею Стоянову было 48 лет. По предварительной версии, причиной смерти стала передозировка запрещенных веществ. Сама Елена Беркова рассказала, что ее супруг долгое время страдал от зависимости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что племянница Людмилы Зыкиной скончалась при странных обстоятельствах.