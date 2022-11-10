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Бойцы займут оборону на левом берегу Днепра. Приказ отдан министром обороны Сергеем Шойгу.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган посчитал отвод российских войск в Херсонской области за Днепр положительным решением.

«Решение России — положительное», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что ситуация вокруг Украины будет обсуждаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Российские войска в Херсонской области будут отведены в ближайшее время. Бойцы займут оборону на левом берегу Днепра. Приказ отдан министром обороны Сергеем Шойгу по предложению командующего объединенной группировкой в зоне спецоперации Сергея Суровикина.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от неонацистов. Геноцид со стороны Киева продолжался в течение восьми лет. После усилившихся обстрелов Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российская сторона решила вмешаться.

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