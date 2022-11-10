Актер Чадов объяснил желание преодолевать трудности: «Комфорт развращает мужика»

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Работа в кино закалила артиста: он и в горящую избу войдет, и коня на скаку остановит, и профессионального бойца ММА может уложить.

Актер Алексей Чадов признался, зачем преодолевает трудности и когда вышел из зоны комфорта. Все произошло в совсем молодом возрасте, возможно, потому сейчас артисту доверяют вести самые смелые проекты. Такие, как, например, как «Фактор страха», где участники, к примеру, падают с сорокаметровой высоты и едят мадагаскарских тараканов. Всем этим Алексея не удивить, он уже ничего не боится.

«Я повзрослел, когда 20 лет назад попал на съемки фильма „Война“ к Алексею Балабанову. Горы, куча всяких трюков — и я, зеленый мальчишка, который всего боится. Этот фильм стал для меня одним большим „Фактором страха“ длиною в месяц. Зато вышел я оттуда совсем другим человеком. Комфорт, как говорил Балабанов, развращает. Мужика так точно», — рассказал актер в интервью KP.RU.

Он также поспешил развеять миф по поводу профессии актера. Многие, подчеркнул артист, заблуждаются на этот счет.

«Это глубокое заблуждение, хотя так думают даже некоторые из моих родственников. Артист — это не просто рассказать пару анекдотов, выпить чайку и поехать домой. Ты находишься в постоянном эмоциональном напряжении, твоя нервная система все 12 часов пашет по максимуму», — заметил Чадов.

При этом собеседник издания уточнил, что имеет в виду тех представителей профессии, которые трудятся не покладая рук.

«Всегда и для всех должен быть „фреш“ и „френдли“. Поверьте, не каждый может выдержать такой режим», — добавил Чадов.

В пример он привел тот факт, что артисты вынуждены сниматься в разных климатических условиях. Бывает, что приходится бегать с автоматами в тулупах по знойной жаре. При этом все актеры должны быть в хорошей физической форме, потому что роли случаются самые неожиданные: ты и жрец, и жнец, и на дуде игрец. Приходилось Алексею и работать в костюме будущего, это было на съемках картины «Аванпост» — очередное испытание не для слабых силой и духом.

«И когда мы с напарником Петром Федоровым отрабатывали сцену финального боя — в тяжелом костюме, перчатках, это оказалось покруче профессиональной тренировки. Я вам больше скажу. Когда на съемках „Молота“ мы шесть дней бились на ринге, мой соперник — профессиональный боец ММА Мелвин Манхуф сказал так: „У меня ничего сложнее этих съемок не было. Я на бой выхожу три раза по пять минут. А здесь шесть больших смен с перерывом на обед“. Даже он выматывался!» — вспомнил артист.

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