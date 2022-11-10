Вскрылись неожиданные детали отношений Александра Реввы и его брошенной мамы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

У знаменитости испортились отношения с отцом, а теперь, похоже, он может потерять и мать.

Известны неожиданные детали личной жизни артиста Александра Реввы и его брошенной мамы продюсера Любови Рачеевой. Об этом сообщил портал Woman.ru. По словам пенсионерки, родственник пытался встретиться с ней в Красной Поляне, но та отказалась, поскольку занималась организацией концерта своего протеже из мира музыки Ержана Нургалиева.

«Это было воскресенье — в сентябре. Он звонит, говорит: «Мама, мы с Анжеликой тебя ждем». Я говорю: «Сыночек, у меня сегодня концерт Ержана. Мне нужно ему погладить рубашку, встретить его, людей посадить в зал. У меня ножка болит, уже пять часов вечера… Сын вообще-то должен приехать к матери домой, а в ресторанах с друзьями встречайся. Миленький, ну не смогу я приехать», — сказала женщина.

В ответ на это Ревва написал матери, чтобы в таком случае Нургалиев помогал ей сам. Общественность стала называть шоумена неблагодарным сыном, на фоне участия Рачеевой в передаче на федеральном канале, где она «потрясла грязным бельем», чтобы пропиарить Ержана. На самом же деле она не жалуется ни на сына, ни на его супругу, пишет KP.RU. К слову, у Реввы испортились отношения с отцом, вероятно, на фоне разных политических взглядов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Ревва забыл о маме.