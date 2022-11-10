Артиллеристы Росгвардии уничтожили цех по ремонту лодок для переброски боевиков

Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии

С помощью плавательных средств ВСУ перебрасывали десант на левый берег Каховского водохранилища.

Артиллеристы Росгвардии ликвидировали цех по ремонту лодок под Энергодаром, их ВСУ использовали для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На энергодарском направлении поражены 17 целей, уничтожен цех по ремонту лодок, которые противник использовал для переброски десанта на левый берег Каховского водохранилища», — говорится в материале.

Цели противника российские военные также подавили по двум другим направлениям — криворожском и николаевском. Так, на первом поражены более 20 целей. В частности, уничтожены два склада с боеприпасами и живая сила противника в двух районах сосредоточения. А на втором — удалось ликвидировать 15 боевиков ВСУ.

Всего же в ходе военных действий артиллеристы выполнили около 40 огневых и более 600 тактических задач.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

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