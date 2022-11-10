Названы дата и место похорон погибшего в ДТП Кирилла Стремоусова

Фото: Бондаренко Владимир / ТАСС

Чиновник скончался днем 9 ноября. Ему присвоено звание героя посмертно.

Похороны замгубернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова пройдут 11 ноября в Симферополе. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил представитель семьи Стремоусова.

Кирилл Стремоусов погиб днем 9 ноября в ДТП. По предварительным данным, он двигался из Херсона в сторону Мелитополя. Предположительно, водитель автомобиля, в котором находился чиновник, не справился с управлением на дорожной развязке, в попытках уйти от столкновения с грузовиком.

За считанные часы до своей гибели Кирилл Стремоусов опубликовал видео, в котором похвалил российских военных за героизм и самоотверженность.

У погибшего чиновника остались беременная жена и пятеро детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях страшной аварии, в которой погиб Кирилл Стремоусов.