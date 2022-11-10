«Всегда привлекал женщин»: в чем успех комика Морозова на любовном фронте

Фото: Instagram* / morozov_artist

Звезда юмористических шоу надеется, что скоро обзаведется детьми.

Юморист Александр Морозов не перестает удивлять фанатов. Привычный обаяшка — толстячок со светлыми кудряшками кардинально сменил имидж и предстал в новом образе. Морозов избавился от лишнего веса — он сильно похудел, перенес несколько операций, в том числе пластических, и превратился в подтянутого брутала со стрижкой как у рок-звезды, пишет StarHit.ru.

Поклонницы пришли в восторг. Хотя недостатка внимания Морозов не испытывал и 60 килограммов назад. Он недоумевает, как мог нравится женщинам раньше.

«Я считаю, что наши девушки вообще извращенки! Как можно любить такого жирного? Ну это правда парадокс, потому что, даже будучи очень большим человеком не могу сказать, не могу сказать, что ко мне стояли очереди, тем не менее я всегда привлекал женщин», — рассказал подробности личной жизни Морозов.

До похудения Морозов привлекал женщин образом очаровательного толстяка; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Приблизившись к 50-летнему рубежу после череды бурных романов, комик осознал, что готов к серьезным отношениям. Он не сомневается, что по примеру коллеги по «смешному бизнесу» может стать отцом. Морозов признается, что Евгений Петросян вдохновляет его на степенную семейную жизнь.

«Вообще, становиться папой, мне кажется, в любом возрасте хорошо, с учетом, говорит тот, кто в свои 49 ни разу папой не был. Для меня пример такой будет в жизни, Евгений Ваганович. Может быть, я тоже в 75 сынишку заделаю, может, в 80», — улыбался артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что комик Морозов рассказал о своем браке и многочисленных романах.

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