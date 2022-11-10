Без клиентов никуда: Microsoft в обход санкций поставляет приставки Xbox в РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / abian Sommer; 5-tv.ru

«Коллективный Запад» не учел массу нюансов, когда вводил санкции.

Еще одна зарубежная компания не выдержала без российского рынка. Microsoft нашла способ обойти западные санкции. В продаже снова появились приставки Xbox, которые официально перестали продавать еще в марте.

Как удалось выяснить «Известиям», данные модели сертифицированы именно для России. И на них распространяется гарантия от производителя. Хотя обычно такое обслуживание при параллельном импорте предоставляют сами продавцы.

Скорее всего, Microsoft смогла найти выход с помощью зарубежных партнеров. Как предполагают эксперты рынка, производитель поставляет предназначенные для россиян приставки в страны СНГ, откуда их уже завозят к нам. А сертификацией может заниматься и дистрибьютор.

В продажу также вернулись подписки на сервисы для геймеров. Активировать их можно на консоли или официальном сайте Microsoft. И с этим тоже, говорят, никаких проблем.