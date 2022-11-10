ФСБ рассекретила документы об убийствах граждан СССР польскими боевиками в годы ВОВ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer; 5-tv.ru

Преступники уничтожали людей при помощи опасных химических веществ.

Командиров Красной Армии хотели травить ядами. ФСБ России рассекретила архивные документы о деятельности польской «Армии Крайовой» (АК) в годы Великой Отечественной войны.

Это — донесения, в которых говорится, что боевики планировали покушения с использованием цианистого калия, а также специальных порошков, которые было достаточно распылить на одежду.

Также документы доказывают, что польские бандиты истребляли евреев — и среди мирного населения, и среди своих же офицеров. А руководили ими даже не из Берлина — из Лондона.

После войны боевики «Армии Крайовой» получили прозвище «проклятые солдаты». Но в современной Польше их чествуют как героев.