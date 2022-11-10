Reuters: власти Индонезии подтвердили отказ Путина от участия в саммите G20

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В Кремле же пока не обнародовали точные планы главы государства на этот счет. От них будет зависеть и решение украинского лидера Владимира Зеленского.

Власти Индонезии подтвердили отказ российского президента Владимира Путина принять участие в саммите G20. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя индонезийского правительства.

Как уточнил собеседник издания Джоди Махарди, пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам, РФ на встрече Большой двадцатки представит министр иностранных дел страны Сергей Лавров. При этом допускается вероятность, что Путин присоединится к мероприятию в формате онлайн.

В свою очередь в Кремле до сих пор не обнародовали точные планы главы государства насчет визита на Бали. Однако сам президент Индонезии Джоко Видодо уже выразил уверенность, что Путин на саммит не приедет, объяснив это своим «сильным ощущением», рассказывала ранее газета Financial Times.

Также не определился с планами по мероприятию украинский президент Владимир Зеленский. Ранее он заявил, что его решение будет зависеть от Владимира Путина — если российский лидер отправится на Бали, украинский — никуда не поедет. Более того, Зеленский требовал, чтобы РФ исключили из «Большой двадцатки», так как ей «не место» в объединении.

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. О намерении присоединиться к нему уже заявили Аргентина, Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, Россия, США, Турция, Южная Корея, ЮАР, Саудовская Аравия, Япония и страны Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский надеется принять участие в саммите G20.