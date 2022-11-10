Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Селебрити выбрала сложную и проигрышную тактику общения с противоположным полом.

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что у нее несносный характер в рамках нового женского шоу. Правда, звезда эфиров сделала небольшую оговорку, все происходит от безделья. По ее словам, во время первой беременности у нее был «лайтовый график».

«Я помню этот момент, когда ты просыпаешься и тебе никуда не надо. И первое, что я начинала делать, — это выносить мозг своему мужу. Это была моя основная работа — позвонить и начать клевать мозг. Других дел у меня не было», — вспомнила знаменитость в выпуске, который доступен к просмотру.

Звезда шоу «Дом-2» дважды была замужем. Сначала за бизнесменом Юрием Будаговым, а затем за Курбаном Омаровым. К слову, скорее всего, подобная тактика общения Бородиной с мужчинами не могла закончиться ничем иным, как разводом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Ксения Бородина отводит душу в Грузии.