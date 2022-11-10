Представитель главы РФ Львова-Белова приехала с официальным визитом в ЛНР и ДНР

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Помимо встреч с детьми, представитель президента пообщалась и с властями регионов.

Помощь семьям Луганской народной республики оказали в рамках акции «Детям — в руки». В регион приехала Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она посетила Краснодонский дом-интернат, где лечатся подростки с особенностями развития. Пообщалась с врачами, узнала, в чем нуждается заведение. А после вместе с волонтерами передала семьям Луганска необходимые вещи и игрушки, и пообещала помочь детям, которым необходимо лечение.

«Ребеночек один у нас незрячий, будем заниматься. Еще один с задержкой речи — тоже будем заниматься. Есть семья с проблемами по жилью, взяли на контроль. Такие встречи как раз и важны, чтобы адресная помощь могла оказываться», — отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Окажут помощь и донецким детям. Например, мальчику, который наступил на мину-лепесток и лишился ноги. Омбудсмен пообещала, что он получит современный бионический протез. Также в Донецкой республике скоро откроется подростковый центр. Его ремонт уже завершается.