Все по Гоголю: на выборах в конгресс США победили мертвецы

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Помимо курьезов и скандалов избиратели в США столкнулись и с совершенно вопиющими случаями.

Соединенные Штаты замерли в напряженном ожидании — в эти минуты продолжается подсчет голосов на выборах в Конгресс. (КРАН) В Палате представителей ожидаемо лидируют республиканцы: по последним данным, они смогли получить 208 мест — против 188 у демократов.

А главная битва развернулась за Сенат. Пока места распределились почти поровну. И это несмотря на то, что в ход пошли самые грязные трюки, а в избирательных бюллетенях оказались даже мертвецы. Николай Мастеров из Вашингтона.

Едва ли все американские сенаторы читали «Мертвые души», но история эта вполне себе Гоголевская: на выборах в Пенсильвании победил депутат Тони де Лука, месяц назад скончавшийся от рака.

Еще одного мертвого кандидата Барбару Купер находят в штате Теннеси. Она скончалась в октябре, а в ноябре — победила на выборах. Их уже называют самыми грязными за всю историю США. Мертвые души — это апофеоз. «До» было много всего: несмотря на сообщения о сотнях нарушений, наблюдателей на многие участки не пускали. Почти треть штатов побрезговали даже солидной международной организацией ОБСЕ.

Когда законодательная и исполнительная власть заходят в тупик, за дело берется судебная. Еще не все голоса подсчитали, а республиканцы уже подали иски о нарушениях. В пяти штатах. Бюллетени привозили после закрытия участка, электронные системы подсчета давали сбои, местами даже не хватало бумаги.

Максимум нарушений — там, где у демократов и республиканцев голосов примерно поровну. Например, в Аризоне 20% электронных машин были сбои. Они не принимали бюллетени для голосования.

И американские СМИ ясности не вносят: спорные штаты перекрашиваются из красного в синий и обратно в зависимости от того, республиканцы или демократы владеют каналом. Пока среднее арифметическое — по сенаторам 50 на 50, по конгрессменам — небольшой перевес у партии Трампа.

И республиканцы, и демократы явно рассчитывали на большее — не случилось ни красной волны, ни триумфа партии Байдена. С инфляцией и ростом цен на топливо его рейтинг сползает вниз. Противники идут в притирку. И все Штаты будто застыли в затяжном прыжке, не зная, в чьих объятиях окажется в итоге.

Кто же спешит отпраздновать победу? Как выяснилось и Трамп, и Байден — оба сразу.

Если в сенате большинство все же получат демократы, а в палате представителей республиканцы, внутриполитическая война затянется на месяцы, а может, и на годы. И это вряд ли пойдет на пользу избирателям.