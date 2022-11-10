На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Данилова

Фото, видео: 5-tv.ru

Маленький мальчик мечтает служить родине и ловить преступников, но сейчас борется с другим противником — острым лимфобластным лейкозом.

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Мечтает стать полицейским и девятилетний Саша из Санкт-Петербурга. Но сначала ему нужно победить страшную болезнь — острый миелобластный лейкоз, рак крови. Саше нужна срочная трансплантация костного мозга. Донором согласился стать его брат. Но на одну только подготовку к операции нужно около миллиона рублей. Таких денег у семьи нет.

Но мы с вами можем помочь. Просто отправьте СМС на короткий номер 2425 с суммой пожертвования. Или наведите камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

На вопросы репортеров девятилетний Саша Данилов отвечает неохотно — устал после сеанса лучевой терапии. В больничной палате тихо играет на планшете. Это пока единственное, на что хватает сил.

Больше всего он хочет выздороветь и в будущем стать полицейским. Гонять на машине с мигалкой и ловить преступников. Но пока главный его враг– острый лимфобластный лейкоз. При таком диагнозе здоровые клетки крови замещаются злокачественными. Из-за этого держится высокая температура, ощущается постоянная слабость. Заболел Саша, когда ему было три.

«Два года было у нас первое лечение. После этого нормально жили, в школу он ходил, два класса окончил — первый и второй», — рассказывает Александр Данилов, отец Саши.

В конце этой весны у мальчика случился рецидив. С тех пор жизнь семьи опять встала с ног на голову. Папа лег с Сашей в больницу. Теперь врачи говорят, одной химиотерапией не обойтись. Нужна трансплантация костного мозга. Он отвечает за кроветворение

«Если своевременно не провести лечение, то болезнь будет прогрессировать дальше. Будет размножаться кулуар опухолевых клеток. Поскольку избыток этих опухолевых клеток приводит к снижению иммунитета, то это будут и различные гнойные осложнения, и инфекционные», — объясняет необходимость трансплантации заведующий отделением лучевой терапии Алексей Михайлов.

Донором костного мозга станет брат Саши — Кирилл. Правда, перед пересадкой все же нужно пройти курс облучения, чтобы убить в организме все злокачественные клетки. Так костный мозг приживется, и мальчик пойдет на поправку. Вот только на подготовку к трансплантации потребуется около миллиона рублей.

«Лечение остро необходимо. Потому что не будем лечить — потеряем просто ребенка. Конечно, верю, что все будет хорошо, что он выздоровеет, что все будет хорошо», —добавляет отец Саши.

Родные надеются, что на их беду откликнутся и нужную сумму помогут собрать. Тогда Саша вернется в школу, увидит своих друзей и, конечно, исполнит свою мечту.