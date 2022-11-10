Байден намекнул, что Зеленскому нужно договариваться с Путиным о перемирии

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Американский президент на фоне выборов в конгресс США сделал несколько заявлений по ситуации на Украине, заметно отличающихся от прежней риторики.

Президент США Джо Байден ответил на вопросы журналистов после завершения промежуточного этапа выборов в конгресс. И, разумеется речь зашла об Украине. Некоторые из заявлений американского лидера довольно серьезно отличаются от предыдущих тезисов и заставляют задуматься о том, что Байден делает президенту Украины Зеленскому намеки о том, что с Россией придется договариваться.

Речь, конечно же зашла о поставках вооружений на Украину. Хоть Байден и уверил, что США продолжат передавать националистам технику и оружие, но добавил, что не все желания Зеленского удовлетворяются.

Например, США отказались создавать бесполетную зону и поставлять ВСУ РСЗО HIMARS со снарядами большой дальности. Байден пояснил журналистам, что Украине не поставляют ракеты дальнего радиуса, потому что не ждут от Киева обстрелов российских территорий.

Также президент США заявил, что страна не станет напрямую вовлекаться в конфликт на Украине и развязывать третью мировую войну.

Затронул Байден и вопрос территорий. Он отметил, что вопросы о возможных территориальных уступках должна решать сама Украина. Пока не ясно, готова ли Украина к компромиссам с Россией, заявил он.

Во всех этих заявлениях так и сквозит намек Зеленскому о том, что поставки оружия из США не бесконечны, американского десанта президент Украины не дождется, а значит пришло время сесть за стол переговоров и окончательно решить вопрос о территориях, которые по итогам референдума решили выйти из состава Украины и присоединиться к России.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, и президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Украина и Россия возобновят мирные переговоры.