Мысли, разрушающие здоровье: почему появляются психосоматические заболевания

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Не только неправильный образ жизни или вредная еда может нарушить работу организма.

Основа благополучной жизни не только зависит от хорошего физического здоровья, но и психического, и психологического состояния человека. И если последние нарушены, возникают психосоматические заболевания, объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» клинический психолог Яна Ковальская.

Она отметила, что эмоции человека тесно связаны со здоровьем. Радость, злость, восторг, гнев — все эти реакции провоцируют клетки организма на выработку гормонов и нейромедиаторов, которые влияют на нервную, эндокринную и иммунную системы.

«Таким образом, у всех наших чувств есть физические последствия, а длительные стрессы могут подавлять работу всех трех этим систем, вызывая разнообразные заболевания», — пояснила специалист.

То есть психосоматические болезни — это не только те или иные психологические проблемы, но и нарушения работы внутренних органов и систем. По данным научных исследований, доля психосоматических заболеваний в общей массе недугов составляет 70%. Возникают они чаще всего из-за неразрешенных внутренних и внешних конфликтов. И зачастую они появляются еще в детстве.

Так, к примеру, головная боль у взрослого может указывать на сложные взаимоотношения человека с родителями в детстве. Для сравнения: регулярная критика ребенка. В детстве под воздействием эмоционального давления дома человек закрывается в себе, испытывает постоянное напряжение. Оно и провоцирует головные боли. По мере взросления внутри у человека растет уже свой собственный «критик», который является образом родителя, объяснила специалист.

Вместе с тем психолог отметила, что родители порой списывают плохое самочувствие детей на симуляцию. Но это не так.

«Дети с психосоматическими расстройствами действительно больны и не являются симулянтами, их симптомы реальны. И подход к этим симптомам должен носить комплексный характер», — добавила Ковальская.

Для лечения возникших симптомов психолог посоветовала скорректировать образ жизни ребенка, посетить психотерапевта и начать лечение лекарственными препаратами.

«Не стоит пренебрегать сигналами, которые ребенок посылает нам через свое самочувствие. Психологическое и физическое здоровье ребенка — основа его благополучной взрослой жизни», — заключила Ковальская.

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