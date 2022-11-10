Какие льготы положены добровольным защитникам Донбасса и их семьям
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Фото, видео: ТАСС / Медведев Сергей; 5-tv.ru
Депутаты Госдумы во втором чтении поддержали законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации.
Госдума во втором чтении приняла законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, защищающих Донбасс. Это означает, что они их семьи наряду с военнослужащими Вооруженных сил России имеют право на соответствующие статусу льготы и доплаты. Вместе с тем добровольцы, получившие в ходе СВО ранения, контузии, другие увечья, смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.
Льготы, положенные добровольцам спецоперации и их семьям
- компенсация 50% от оплаты услуг ЖКХ;
- освобождение от налога на имущество (квартира, дом, гараж);
- освобождение от земельного налога (на участок в шесть соток);
- внеочередное обслуживание в государственных организациях;
- медицинское обслуживание в военных госпиталях после выхода на пенсию;
- право на бесплатную психологическую помощь после демобилизации;
- ежегодные путевки в санатории;
- ежегодный бесплатный проезд до санатория и обратно;
- бесплатное протезирование или компенсация за приобретенные протезы;
- бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте;
- после демобилизации — право на отпуск в любое время и дополнительные 35 дней отпуска без сохранения зарплаты;
- право на образование за счет работодателя.
Выплаты, положенные добровольным ветеранам боевых действий
- Единовременное пособие при выходе на пенсию (5215 рублей в 2022 году);
- Надбавка к пенсии — 32% от страховой части;
- Ежемесячные доплаты к пенсии — от 3400 рублей.
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