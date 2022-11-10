Какие льготы положены добровольным защитникам Донбасса и их семьям

Фото, видео: ТАСС / Медведев Сергей; 5-tv.ru

Депутаты Госдумы во втором чтении поддержали законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в спецоперации.

Госдума во втором чтении приняла законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий добровольцев, защищающих Донбасс. Это означает, что они их семьи наряду с военнослужащими Вооруженных сил России имеют право на соответствующие статусу льготы и доплаты. Вместе с тем добровольцы, получившие в ходе СВО ранения, контузии, другие увечья, смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

Льготы, положенные добровольцам спецоперации и их семьям

компенсация 50% от оплаты услуг ЖКХ;

освобождение от налога на имущество (квартира, дом, гараж);

освобождение от земельного налога (на участок в шесть соток);

внеочередное обслуживание в государственных организациях;

медицинское обслуживание в военных госпиталях после выхода на пенсию;

право на бесплатную психологическую помощь после демобилизации;

ежегодные путевки в санатории;

ежегодный бесплатный проезд до санатория и обратно;

бесплатное протезирование или компенсация за приобретенные протезы;

бесплатный или льготный проезд на общественном транспорте;

после демобилизации — право на отпуск в любое время и дополнительные 35 дней отпуска без сохранения зарплаты;

право на образование за счет работодателя.

Выплаты, положенные добровольным ветеранам боевых действий

Единовременное пособие при выходе на пенсию (5215 рублей в 2022 году);

Надбавка к пенсии — 32% от страховой части;

Ежемесячные доплаты к пенсии — от 3400 рублей.

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