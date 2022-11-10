Владимир Путин понаблюдал за сложнейшей операцией на мозге

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В Центре мозга и нейро-технологий ФМБА — будущее медицины и биологическая безопасность России

Владимир Путин понаблюдал за сложнейшей нейрохирургической операцией. Все происходило в Центре мозга и нейро-технологий ФМБА. Его открыли всего пару лет назад, и за это время с помощью собственных научных разработок и передовых технологий там добились впечатляющих результатов. Помогают даже пациентам с болезнью Паркинсона и эпилепсией. Николай Иванов удивлялся вместе с президентом.

«Я вижу, она разговаривает», — ответил Владимир Путин.

«Да, она разговаривает, но, как бы фантастически это ни звучало, головной мозг не имеет болевых рецепторов и поэтому эта процедура полностью безболезненна», — рассказывает специалист.

«Сколько длится операция?» — поинтересовался Путин.

«Около 3 часов», — пояснил врач.

Путин в ответ утвердительно кивнул, а затем перекрестил операционную.

Таких операций в Федеральном центре мозга и нейротехнологий уже сделаны десятки.

«Первого нашего пациента, которого лечили с дрожанием — видно, какая у него выраженная степень дрожания до операции и после проведения процедуры», — показывает врач.

Теперь пациенты с тяжелыми диагнозами вроде болезни Паркинсона получают надежду на полноценную жизнь. В этой операционной используют уникальную установку: с помощью фокусированного ультразвука разрушают подкорковую структуру у пациентов с болезнью Паркинсона. И характерный тремор уходит. Причем пациент в сознании, по этим мониторам можно следить за операцией в режиме реального времени.

А на этом этаже — фундаментальная наука. Окно в будущее. Лаборатории и свой фармацевтический заводик, где делают индивидуальные лекарства под конкретного больного. Здесь научились получать из кожи столовые клетки, которые затем можно превратить во что угодно: вырастить нейроны и создать новую нервную ткань для мозга, если какие-то зоны были повреждены, например, при травмах или в ДТП.

Сейчас ученые-медики работают над прототипом препарата для пациентов со спинально-мышечной атрофией — аналога «Золгенсма». Это самое дорогое лекарство в мире — два миллиона долларов. Болезнь проявляется у детей. Постепенно атрофируются все мышцы, в том числе те, что отвечают за дыхание.

«Если сильно напрячься, занимает в любом случае там до „клиника“ как минимум год. Уже на этапе клинических исследований, мы более-менее будем уверены, что он так же будет помогать пациентам, но стоить там, условно говоря, в 10 раз дешевле», — рассказывает директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, член-корреспондент РАН Всеволод Белоусов.

Врачи говорят, что если не начать восстановление после операций прямо в клинике, до выписки, то потом на это уйдут годы. Поэтому медики центра мозга приступают к реабилитации, когда пациент еще в реанимации.

Центр мозга и нейротехнологий открыли два года назад. В год здесь могут принимать 8,5 тысяч пациентов.

«Я хочу вас и всех ваших сотрудников поблагодарить за результаты работы», — отметил Путин на встрече с главой ФМБА Вероникой Скворцовой в Кремле.

Гибрид науки и медицины дает фантастические результаты. Среди последних ноу-хау ФМБА — вакцины от ковида, оспы обезьян и даже аллергии. А ведь от этих разработок без преувеличения зависит биологическая безопасность страны.