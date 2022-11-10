Улицы опустели: что происходит в Херсоне перед маневром российской армии

Корреспондент «Известий» последним из журналистов побывал в Херсоне перед маневром российской армии

Фото, видео: 5-tv.ru

Военкор «Известий» побывал на улицах Херсона после перегруппировки российских сил последним из представителей прессы.

Что происходит непосредственно в самом Херсоне удалось увидеть корреспонденту «Известий». На улицах той части города, откуда за последние дни уехало больше 100 тысяч человек побывал Дмитрий Астрахань.

Улицы Херсона опустели. Практически не видно местных жителей. Есть немного молодежи, они большей частью работают на объектах инфраструктуры.

Магазины в городе практически все закрыты и кое-где работают небольшие райончики уличной торговли, где горожане пытаются купить продукты и вещи первой необходимости.

Разрушить Антоновский мост ВСУ так и не смогли. Но для проезда он сейчас не работает в целях безопасности, потому что постоянно находится под ударами HIMARS.

Российские войска все еще остаются на правом берегу Днепра. Все необходимые объекты, связанные с переправой и доставкой сейчас надежно прикрывает ПВО российской армии, город опустел