«Вседозволенность»: Борисова осудила Киркорова за избиение человека цветами

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущая сначала пожурила артиста, а после приняла понимающую сторону, отметив, что и у нее уже нервы сдают из-за напряженной обстановки в стране и в мире.

Дана Борисова раскритиковала недавний поступок Филиппа Киркорова. Напомним, на концерте в Казахстане певец в один момент решил спуститься в зрительный зал. Держа в руках букет роз, он несколько раз ударил цветами человека. После откинул букет в сторону и вернулся на сцену.

Как объяснила менеджер певца Екатерина Успенская, Киркоров не дрался со зрителями, а наоборот - защищал поклонника. Якобы тот хотел подойти к сцене, но охрана не пропускала. Поэтому певец решил эмоционально разобраться с человеком из своей команды.

Но по словам телеведущей Даны Борисовой, артист так себя вести не должен. Ему надо искать иные методы для выплескивания эмоций.

«Беспринципность и вседозволенность, которую он из-за своей статусности демонстрирует, не делает Филиппу чести. Он взрослый мужчина, пора понять это и найти способ иначе выражать свои эмоции и гнев», — объяснила Борисова в беседе с «Вечерней Москвой».

Дана Борисова возмущена поступком Филиппа Киркорова. www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

С другой стороны, она понимает нервозность Киркорова. Ведь за последние годы концертов у артистов заметно поубавилось, гастролей тоже. Кроме того, многих пугает неизвестность в будущем.

«Я не знаю, какое нужно иметь самообладание, чтобы не сорваться и сохранить достойное лицо. Я сама на грани… Дотянуть бы до Нового года», — добавила телеведущая.

Вместе с тем она уверена, поступок Киркорова не был запланирован ради пиара.

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