Заявив о заслуге в победах протеже на выборах в конгресс США, Трамп в кулуарах рвет и мечет

Экс-глава США Трамп считает, что победа поддержанных им кандидатов на выборах — его заслуга

Фото: ТАСС / SHAWN THEW

Накануне в стране завершились промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал большой победой для себя итоги промежуточных выборов в конгресс, несмотря на то, что они в какой-то степени все же оказались для него «разочаровывающими». А если республиканцы проиграют, то это не его вина будет.

«Я думаю, если они победят, я должен получить все признание, а если проиграют, меня не следует винить вовсе. Но, наверное, будет наоборот», — сказал Трамп в интервью телеканалу News Nation.

Он добавил, что и на деле происходит наоборот. То есть республиканцы, которым он советовал выдвигаться, после победы заслуг Трампа в этом не признают.

«Когда дела у них плохи, они винят меня во всем. Я готов ко всему, но мы защитим себя», — отметил Трамп.

Вместе с тем в кулуарах Трамп буквально рвет и мечет из-за результатов выборов в Пенсильвании. Там телевизионный доктор Мехмет Оз не получил достаточное количество и проиграл выборы в сенат местному чиновнику-демократу Джону Феттерману.

«Трамп действительно в ярости сегодня утром, особенно из-за Мехмета Оза, и винит всех, кто рекомендовал ему поддержать Оза, включая собственную жену», — сообщила корреспондет газеты The New York Times Мэгги Хаберман в Twitter.

Подобная негативная реакция связана с тем, что Трамп в ближайшее время намеревался объявить об участии в президентских выборах в 2024 году. Но на данный момент, особенно на фоне менее убедительной победы партии, чем ожидалось, ему рекомендуют это отложить.

«Есть люди, которые подталкивают Трампа к переносу своего заявления, назначенного на следующую неделю. Несколько республиканцев отправили ему СМС с вопросом, собирается ли он это сделать. Но это рискованно и означало бы признание того, что его задели вчерашние события», — сказала Хаберман.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл проголосовала на выборах в США и нарушила королевский протокол.