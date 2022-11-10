Владимир Путин может не приехать на саммит G20

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Анонимный источник сообщил агентству, что в Кремле якобы опасаются конфликтов российского президента с главами других государств на мероприятии.

Вместо президента РФ Владимира Путина на саммит G20 поедет министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом заявило агентство Bloomberg.

«Владимир Путин не будет присутствовать на саммите „большой двадцатки“ на следующей неделе, поскольку Кремль стремится защитить президента от потенциальной напряженности. <…> Россия направит министра иностранных дел Сергея Лаврова вместо Путина», — пишет агентство со ссылкой на анонимный источник.

Отмечается, что решение принято якобы с целью избежать возможной конфронтации президента России с главами других государств, в том числе с американским лидером Джо Байденом. Кроме того, Кремль якобы опасается, что главы западных стран будут сторониться Путина. В самом Кремле эту информацию не комментируют.

Индонезийский посол в России Хосе Антонио Морато Таварес ранее заявил, что, если Владимир Путин примет решение лично участвовать в саммите G20, то в Индонезии готовы организовать его встречу с Джо Байденом. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров заявлял, что российская сторона не отказывается от переговоров с США на саммите «большой двадцатки», и если поступит соответствующее предложение, то оно будет рассмотрено.

Байден же ранее сказал, что считает бессмысленной идею встречи с Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Индонезии, однако он готов обсудить с российским президентом некоторые вопросы при условии, что тот лично пригласит его на переговоры.

Саммит G20 — встреча лидеров государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В этот раз мероприятие пройдет 15–16 ноября на Бали в очном формате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не исключил участия в саммите G20. До этого он заявлял, что не собирается участвовать в мероприятии, если на него приедет президент России Владимир Путин.