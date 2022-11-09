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Знаменитости, по их словам, развелись в прошлом году. Однако продолжают часто встречаться, тепло общаться и публично демонстрировать свои нежные чувства.

Блогер Анастасия Ивлеева и экс-муж рэпер Элджей продолжают интриговать и запутывать публику. Официально они заявляют, что не вместе, но на деле все обстоит совсем иначе. На днях певец признался в любви к бывшей жене, а после страстно поцеловал.

Ивлеева на своем YouTube-канале опубликовала очередной влог. Блогер рассказала, как прошли ее последние месяцы. Оказалось, за это время она успела встретиться с Элджеем. Встреча была якобы случайной, но Ивлеева, увидев мужа, принялась активно флиртовать. Заигрывание знаменитости не остались без внимания экс-мужа, и он обнял ее, признавшись в любви.

«Любите так же жену, как я люблю свою», — сказал он.

Растаяв в объятиях экс-мужа, Ивлеева потянулась целоваться.

«Это не хайп. А нормальные человеческие отношения. Да мы по-дружески целуемся», — смеясь, объясняла Ивлеева.

Что на самом деле происходит между знаменитостями, пара так и не рассекретила. Однако поклонники уверены — Ивлеева и Элджей воссоединились, однако открыто об этом заявлять, пока не спешат.

Особенно странно все происходящее выглядит на фоне съемок Ивлеевой в передаче, в которой она пытается найти новую любовь. А судя по видео, никак не может расстаться со старой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, изменял ли рэпер Элджей Насте Ивлеевой с телеведущей Юлией Коваль.