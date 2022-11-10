Владимир Путин поздравил с праздником сотрудников МВД
Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru
Президент РФ пожелал сотрудникам МВД крепкого здоровья, успехов и благополучия их родным и близким.
Российский президент Владимир Путин выступил с обращением, приуроченным к Дню сотрудника органов внутренних дел.
«Рад поздравить вас с праздником днем сотрудника органов внутренних дел. Искренне поблагодарить за профессиональное и добросовестное выполнение служебного долга, за верность народу, родине и присяге», — отметил Путин.
Глава РФ также выделил значимый вклад МВД в защиту государственных и общественных интересов, прав и свобод граждан.
Путин отдельно оценил то, что многие сотрудники правоохранительных органов и в свой профессиональный праздник остаются на боевом дежурстве, на страже правопорядка.
«Уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника», — добавил российский лидер.
Особые теплые поздравления Владимир Путин передал ветеранам МВД России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путин поздравил педагогов с Днем учителя.