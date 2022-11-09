Сарик Андреасян и Лиза Моряк рассекретили пол будущего малыша

Фото, видео: Instagram* / moryakliza; 5-tv.ru

Артистка станет мамой впервые, а вот у режиссера будет уже третий ребенок.

В начале октября режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк сообщили, что ждут ребенка. Недавно пара рассказала, кто же у них будет: мальчик или девочка. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Пара устроила гендер-пати, артистка надела короткое белое платье, а ее супруг был облачен в классическую рубашку и черные брюки. Влюбленные открыли коробку, из которой вылетели розовые шары.

«И это девочка!» — закричала Моряк.

Этот ребенок будет первым у актрисы. А вот режиссер уже воспитывает двоих сыновей от первого брака. Сейчас пара пока не расписана. В июле возлюбленные заявили о помолвке, а само торжество намечено на следующее лето. Праздник должен пройти ярко и пышно.

О том, что пара ждет пополнение, первой рассказала своим подписчикам сама Моряк. Она отметила, что с ней случилось чудо: в ней бьется два сердца. Следом публикацией о ребенке поделился сам будущий отец.

Как ранее писал 5-tv.ru, недавно звезды «Дома-2» Елена Ефременкова и Мондезир Свет-Амур стали родителями близнецов. Малыши появились на свет недоношенными. Кесарево сечение было проведено на 35-й неделе беременности.

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