Не пейте, дети, молоко: на юге РФ обнаружили заводы-фантомы по производству продуктов

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Молоко производят не по фактическому адресу, а где-то в подпольных цехах.

Молочную продукцию, произведенную с использованием пальмового масла, обнаружили в детских садах и школах. Но что еще больше удивило проверяющих — производства, как такового, не было. По адресам, указанным на этикетках, выращивают червей, а не коров. А молоко разливают в гаражах в антисанитарных условиях.

Корреспондент «Известий» Борис Корягин провел расследование и выяснил, что таких заводов-фантомов, по всей стране сотни.

«Очень часто дети жалуются на боли в животе», — рассказывает Ольга Комиссарова.

Ольге каждый день приходится подробно выспрашивать у сына, что давали в школьной столовой. С каким продуктом не все в порядке, вычислила быстро.

Все дело в желании производителей сэкономить даже на детях.

«Чтобы сэкономить и не уйти в минус, проще закупить, наверное, дешевые продукты питания», — считает Комиссарова.

Незарегистрированные добавки в молочной продукции действительно не редкость. С их помощью можно изменить жирность, разбавить исходное сырье, получая на выходе вместо 10 уже 100 литров. Чаще всего берут пальмовое масло.

«Исторически пальмовое и рапсовое масло всегда использовалось как техническое. Со времен Древнего Египта — для разжигания свечей. То есть фактически мы едим парафин», — отметила диетолог Марият Мухина.

Только в этой ростовской лаборатории за год исследовали 158 проб молока, и треть оказалась непригодной для потребления.

«Были добавлены какие-то жиры немолочного происхождения», — отметила специалист-токсиколог референтного центра Россельхознадзора Юлия Доролькина.

Благодаря системе электронной сертификации, которая отслеживает путь продукта от фермы до прилавка, удалось быстро найти адрес производителя.

«Мы согласовали проверку с прокуратурой. Выяснилось, что по адресу никаких производственных мощностей по производству молочной продукции нет. А вообще там выращивались черви», — отметил начальник отдела ветеринарного контроля и надзора управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Блановский.

Мы побывали на этой базе, где по документам якобы находится молочное производство

В одном из помещений на этой территории производили масло. Отсюда продукция шла в школы и детские сады. Но это только по документам. На самом деле — это просто территория для стоянки большегрузов.

Молочку фасуют в подвалах и гаражах, затем под видом качественного товара отправляют не только в магазины, но и детские сады и школы.

В этом году уже зарегистрировано почти 14 миллионов нарушений маркировки. Чаще всего фальсификат находили в Москве, Краснодарском и Ставропольском краях.

Россельхознадзор постоянно ищет и регулярно закрывает подпольные цеха. Но если их некачественная продукция попадает в школу, детский сад или больницу, владельцам светит уголовная ответственность.