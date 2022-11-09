Путин поздравил Российский этнографический музей со 120-летием

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Сегодня сотрудники музея получили премию за укрепление единства нации.

В Петербурге сегодня поздравляли лауреатов президентской премии за укрепление единства нации. Награду получили сотрудники Российского этнографического музея — научные работники с большим стажем.

«Это люди, долгие годы здесь работающие и изучающие очень разные культуры. Это и культура русских, и культура вепсов, которые живут на северо-западе России. В этот многолетний труд вместилось экспедиционное исследование, создание выставок, публикаций, общение с коллегами в различных регионах», — подчеркнула директор Российского этнографического музей Юлия Купина.

Российский этнографический музей был основан 120 лет назад. Он один из крупнейших в мире. По экспонатам можно изучать географию, историю, обычаи и верования людей, живущих от Балтики до Тихого океана.