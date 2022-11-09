NI: слова генсека НАТО Столтенберга стали «холодным душем» для Зеленского

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Мольбы президента Украины уже никто не слушает на Западе.

Украинский президент Владимир Зеленский, наконец, получил ответ от НАТО на запрос об ускоренном вступлении своей страны в Североатлантический альянс. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг сделал неожиданное заявление, которое в The National Interest сравнили с отрезвляющим «холодным душем» для лидера Незалежной.

Обозреватель издания Марк Эпископос считает, что Столтенберг буквально «окатил Зеленского холодной водой» в ответ на просьбу, поскорее принять Украину в ряды натовцев. Политик безапелляционно озвучил непременное условие, которое обязательно к исполнению.

«Любое решение должно приниматься консенсусом, все 30 союзников должны согласиться», — подчеркнул Столтенберг.

При этом он напомнил, что Украина «имеет право выбирать свой собственный путь».

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за влияния США.