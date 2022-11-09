Последнее видео Стремоусова, опубликованное за несколько часов до гибели

Фото, видео: Telegram / Stremousov_Kirill

Кирилл Стремоусов в ролике отметил героизм российских военных и пожаловался на плохую связь.

За несколько часов до своей гибели замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов успел записать видео.

На видеоролике представитель властей похвалил военнослужащих, регулярно защищающих границы России и мирных жителей от бесчинств киевского режима. Он пообещал гражданам предоставить больше информации, но отметил, что в данный момент возникли проблемы со связью.

По предварительным данным, автомобиль Стремоусова двигался из Херсона в сторону Мелитополя, когда водитель чиновника, предположительно, не справился с управлением на дорожной развязке, пытаясь уйти от столкновения с грузовиком.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил заместителя ВГА Херсонской области орденом Мужества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях аварии с участием автомобиля Кирилла Стремоусова.