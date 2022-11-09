Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Украинская сторона по-прежнему отказывается идти на контакт.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной с учетом нынешней ситуации. Об этом она сообщила во время брифинга.

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала Захарова.

Вчера, 8 ноября, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал, что у России нет предварительных условия для мирных переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что для начала разговора нужно лишь желание Киева.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, при каких условиях начнутся переговоры между Киевом и Москвой. Однако 5 ноября администрация американского президента Джо Байдена призвала Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.

Как ранее писал 5-tv.ru, Захарова сравнила беспредел в Одессе с «Окаянными днями» Бунина. В городе решили снести памятник великой русской царице Екатерине II, которая сыграла решающую роль в становлении Одессы.