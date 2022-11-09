Непростая судьба: счастье и горести Александры Пахмутовой

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Знаменитая артистка является легендарной звездой, однако у славы есть свои печали.

Советский и российский композитор, пианистка и автор песен Александра Пахмутова достигла запредельных вершин в карьере, имеет много наград за свою деятельность и теперь знаменита как легенда отечественной музыки. Сегодня ей исполнилось 93 года.

Помимо профессионального роста, звезда хорошо состоялась и как жена. С супругом поэтом-песенником Николаем Добронравовым она прожила всю жизнь. Однако издание 7Дней.ru отметило, что судьба артистки не так уж проста.

Музыкальное детство

Будущая звезда появилась на свет в 1929 году и уже с детства пристрастилась к музыке. В свои три года маленькая Александра начала играть на фортепиано, а уже черезе пару лет сочинила первую пьесу. Восьмилетняя Пахмутова играла на траурном вечере в память Ленина вместе с папой. Все тогда поняли — эту девочку ждет феноменальный успех.

Упорство, трудолюбие и талант сделали свое дело. Благодаря этим качествам артистка добилась больших высот. В начале 40-х пианистка переехала в Москву и поступила в Центральную музыкальную школу, а после этого стала учиться на композиторском отделении. К окончанию аспирантуры звезда стала незаменимым экспертом в своей деятельности. Кстати, на личном фронте у красавицы тоже все процветало.

Первая любовь

В те годы за потрясающей Александрой ухаживало много кавалеров, однако свое сердце девушка отдала только одному — Николаю Добронравову. С ним артистка познакомилась в ходе совместной работы над песней для детской передачи. С того дня будущие супруги не расставались. В 1956 они сыграли свадьбу и до сих пор живут вместе.

Эти отношения оказались очень крепкими и нерушимыми. Возлюбленные обожали друг друга, поддерживали и помогали во всем. Из них вышла замечательная команда — вместе артисты написали легендарную песню «Трус не играет в хоккей» и проникновенную композицию «Нежность», которые принесли паре громкую славу.

Подводные камни

Однако у красивой жизни была своя обратная сторона. Счастливые моменты сменялись печалью из-за язвительной критики, запретов песен и ощущение собственной невостребованности. Кроме того, за все эти годы у Александры и Николая так и не родились дети. Это сильно опечалило мировую звезду.

Несмотря на это, сейчас Пахмутова старается наслаждаться настоящим. Она ценит каждое мгновение своей жизни. Рядом с ней любимый мужчина, драгоценное творчество и большой круг близких друзей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения Александру Пахмутову.